accoltellato un altro studente a scuola notizia appena arrivata la situazione

È stata segnalata un’aggressione con arma da taglio all’interno di un istituto scolastico, coinvolgendo un altro studente. La situazione è attualmente in fase di gestione da parte delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della vittima. Questo episodio riporta alla ribalta il tema della sicurezza nelle scuole, sollevando preoccupazioni tra studenti, genitori e staff scolastico.

L’ombra della violenza torna ad allungarsi davanti ai cancelli delle scuole, seminando il panico tra studenti e genitori. Questa mattina, in via Lucarelli, un liceale è rimasto ferito a seguito di un’aggressione brutale avvenuta proprio davanti all’ingresso del liceo artistico. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della Compagnia di Sora, tutto sarebbe scaturito da una discussione lampo, un alterco verbale che è degenerato in pochi istanti in un incubo a mano armata. Un giovane sconosciuto ha infatti estratto una lama, puntandola prima alla gola della vittima in segno di minaccia, per poi colpirla con un fendente al collo durante una concitata colluttazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

