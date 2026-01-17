Accoltellato a morte a scuola la confessione del fermato | Volevo ucciderlo ha scambiato foto con la mia ragazza

A La Spezia, l’istituto Einaudi-Chiodo è scosso da un grave episodio di violenza. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato a morte nei corridoi scolastici, durante una rissa. Il sospettato ha confessato di aver agito per motivi personali, legati a una disputa sulla condivisione di foto con la sua ragazza. La comunità si interroga sulle cause e sulle misure di sicurezza nelle scuole.

La Spezia è sotto choc, l’istituto professionale Einaudi-Chiodo in un tunnel senza uscita, dopo la morte del diciottenne di origini egiziane accoltellato nei corridoi della scuola da un coetaneo immediatamente fermato dalla polizia. A bloccare l’aggressione a freddo, che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane Youssef Abanoub, è stato un docente della scuola. A scatenare la rabbia dell’aggressore, interrogato in commissariato, sarebbe stata una foto scambiata con una ragazza. È quanto avrebbe riferito al gip l’omicida di origini marocchine, Zouhair Atif, 19 anni. La Spezia, la confessione del fermato: volevo ucciderlo, ha scambiato una foto con la mia ragazza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Accoltellato a morte a scuola, la confessione del fermato: “Volevo ucciderlo, ha scambiato foto con la mia ragazza” Leggi anche: Studente accoltellato a scuola, arriva la confessione: “Volevo vendicarmi per le foto, ma non volevo ucciderlo” Leggi anche: 18enne egiziano Youssef Abanoub accoltellato a La Spezia, 19enne marocchino Zouhair Atif: “Volevo ucciderlo, ha postato foto con mia ragazza” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le famiglie intentano una causa per omicidio colposo contro la WSU contro Bryan Kohberger.. La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: “Accoltellato per foto con ragazza” - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, studente ucciso a scuola. tg24.sky.it

