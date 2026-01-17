Abi | tasso prestiti dicembre invariato al 3,97% mutui al 3,37%

A dicembre 2025, il tasso medio sui prestiti in Italia si è mantenuto stabile all’3,97%, secondo i dati di ABI. Anche i mutui hanno registrato un valore invariato, attestandosi al 3,37%. Questi dati riflettono una certa stabilità nel mercato creditizio, con variazioni minime rispetto ai mesi precedenti. La situazione evidenzia un contesto di tassi ancora moderati, influenzato dalle politiche monetarie e dall’andamento economico generale.

Milano, 17 gen. (askanews) – A dicembre 2025 il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è rimasto invariato al 3,97%. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,37% (3,3% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023). "Prosegue la preferenza per il tasso fisso", ha detto Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario Abi. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato il 3,64% (3,52% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023). Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a dicembre 2025 è stato il 2,14%.

