a dicembre continua la crescita dei prestiti a famiglie e imprese tassi in lieve aumento

A dicembre, si registra una prosecuzione della crescita dei prestiti concessi a famiglie e imprese, con tassi leggermente in aumento. A novembre 2025, i crediti deteriorati netti si attestavano a 29,7 miliardi di euro, in calo rispetto ai 30,1 miliardi di giugno dello stesso anno. Questi dati riflettono un quadro stabile del settore creditizio, con segnali di lieve miglioramento nella qualità dei crediti deteriorati.

A dicembre 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto a novembre (+2,1%), quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell’1,8%. Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il sesto mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti. Il dato, mette in evidenza il rapporto mensile dell’Abi (gennaio 2026) conferma dunque che la ripresa non si ferma e continua. C’è però lieve aumento dei tassi sia sui mutui che alle imprese. Per quanto riguarda i tassi di interesse sui prestiti bancari, invece, a dicembre il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è rimasto invariato al 3,97% mentre a crescere di poco sono il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni (3,37% contro il 3,30% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023) e il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese (3,64% contro 3,52% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

