Sfratti più veloci per chi non paga l’affitto? Paoluzzi Unione inquilini | Cento sfratti al giorno le forze dell’ordine non hanno mezzi né personale per farne di più – L’intervista

Sfratti più veloci sì? « Pura propaganda ». A parlarne con Open è Silvia Paoluzzi, segretaria dell'Unione Inquilini, che commenta la legge depositata in questi giorni al Senato a prima firma di Paolo Marcheschi di Fratelli d'Italia. La proposta punta a velocizzare gli sfratti per chi non paga l'affitto da almeno due mesi, affidando il compito a un'Autorità ad hoc, un ente pubblico amministrativo e non a un giudice, per liberare più rapidamente le abitazioni. Una mossa che ha fatto saltare dalle sedie opposizioni e sindacati, anche perché arriva in un momento in cui la crisi abitativa è diventata un'emergenza: gli affitti continuano a salire e trovare una casa è sempre più difficile.