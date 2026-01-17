A confronto con il rabbino in nome della Pace

Il rabbino Jeremy Milgrom a Vimercate durante la Giornata della Memoria rappresenta un momento di riflessione e dialogo interreligioso. In un incontro in aula, ha condiviso il proprio punto di vista in nome della pace, contribuendo a rafforzare i legami tra diverse fedi e promuovere una cultura di rispetto e comprensione reciproca. Un’occasione importante per approfondire il valore del dialogo tra le religioni in un contesto di memoria collettiva.

Il rabbino Jeremy Milgrom a Vimercate, Giornata della Memoria in aula con una delle voci più potenti del dialogo interreligioso al mondo. Con lui, Serena Baldini, responsabile dei progetti in Medio-Oriente della ong "Vento di Terra". Insieme parleranno della Shoah, dei genocidi di ieri e di oggi, del valore della responsabilità collettiva. L'appuntamento è per il 28 gennaio alle 20.30, in Municipio. "L'invito a tutti è a partecipare – dice Davide Nicolussi, presidente del Consiglio comunale –. Ricordare l'olocausto non è soltanto un dovere verso il passato, ma un impegno etico e civile per il presente e il futuro.

