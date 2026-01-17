28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa Ralph Fiennes tiene a bada Samson nella clip esclusiva
In questa clip esclusiva dell'horror diretto da Nia DaCosta, il Dottor Kelson, interpretato da Ralph Fiennes, cerca di contenere l'Alfa infetto Samson. Il film, nelle sale dal 15 gennaio con Egle Pictures, esplora tematiche di tensione e controllo in un ambiente inquietante. Un'anteprima che offre uno sguardo sulla trama e sull'atmosfera del film, senza eccessi narrativi o sensazionalismi.
Il Dottor Kelson all'opera per tenere sotto controllo l'Alfa infetto Samson in una clip esclusiva dell'horror diretto da Nia DaCosta, in sala dal 15 gennaio con Egle Pictures. Dopo una lunga attesa il secondo capitolo della saga horror di Alex Garland, 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, è finalmente nei cinema. E mentre il pubblico si accinge a scoprire i segreti della pellicola che ha visto Danny Boyle passare la mano alla collega Nia DaCosta (lo ritroveremo alla regia nel prossimo capitolo), una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it svela le pratiche sperimentali messe in atto dal Dottor Kelson (uno scatenato Ralph Fiennes) per "tenere a bada" l'Alfa infetto Samson nella clip esclusiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Ralph Fiennes dà meglio di sé in 28 anni dopo: Il tempio delle ossa
Leggi anche: 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, prime reazioni: "Brutalmente audace", "Ralph Fiennes fenomenale"
La saga di 28 anni dopo tocca il suo punto più basso con Il tempio delle ossa; 28 Anni Dopo - Il Tempio delle Ossa, l’horror come rito. Recensione; 28 anni dopo - Il tempio delle ossa (2026) di Nia DaCosta - Recensione; 28 anni dopo: il tempio delle ossa, di Nia DaCosta. La recensione.
28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, Ralph Fiennes "tiene a bada" Samson nella clip esclusiva - Il Dottor Kelson all'opera per tenere sotto controllo l'Alfa infetto Samson in una clip esclusiva dell'horror diretto da Nia DaCosta, in sala dal 15 gennaio con Egle Pictures. movieplayer.it
28 anni dopo: Il tempio delle ossa, le prime recensioni lasciano a bocca aperta - I primi voti per l'ultimo capitolo della saga creata da Danny Boyle dipingono un altro successo, forse il miglior film del franchise ... libero.it
“28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa” di Nia DaCosta - Nel quarto capitolo della serie iniziata con 28 giorni dopo (2002) e proseguita con 28 settimane dopo (2007) o il secondo della trilogia iniziata con 28 anni Dopo (2025), il ... nonsolocinema.com
#RoccoCommisso è morto a 76 anni dopo una lunga malattia: la Fiorentina piange il suo presidente x.com
Un destino crudele in pochissimi anni: la Fiorentina piange Rocco Commisso dopo le tragedie di Astori e Barone #SportMediaset - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.