28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa Ralph Fiennes tiene a bada Samson nella clip esclusiva

In questa clip esclusiva dell'horror diretto da Nia DaCosta, il Dottor Kelson, interpretato da Ralph Fiennes, cerca di contenere l'Alfa infetto Samson. Il film, nelle sale dal 15 gennaio con Egle Pictures, esplora tematiche di tensione e controllo in un ambiente inquietante. Un'anteprima che offre uno sguardo sulla trama e sull'atmosfera del film, senza eccessi narrativi o sensazionalismi.

Il Dottor Kelson all'opera per tenere sotto controllo l'Alfa infetto Samson in una clip esclusiva dell'horror diretto da Nia DaCosta, in sala dal 15 gennaio con Egle Pictures. Dopo una lunga attesa il secondo capitolo della saga horror di Alex Garland, 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, è finalmente nei cinema. E mentre il pubblico si accinge a scoprire i segreti della pellicola che ha visto Danny Boyle passare la mano alla collega Nia DaCosta (lo ritroveremo alla regia nel prossimo capitolo), una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it svela le pratiche sperimentali messe in atto dal Dottor Kelson (uno scatenato Ralph Fiennes) per "tenere a bada" l'Alfa infetto Samson nella clip esclusiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

