28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa prime reazioni | Brutalmente audace Ralph Fiennes fenomenale

Dopo 28 anni, ritorna il Tempio delle Ossa con un nuovo capitolo che sta sorprendendo il pubblico. Le prime reazioni elogiano la scelta audace del film, definendolo

Le prime reazioni del nuovo capitolo della saga horror promuovono la pellicola diretta da Nia DaCosta lodando la performance di Ralph Fiennes. Danny Boyle ha ceduto (momentaneamente) il comando a Nia DaCosta per il secondo capito della nuova trilogia horror firmata da Alex Garland che, nelle ultime ore, è stata mostrata alla stampa. Le prime reazioni a 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa sarebbero piuttosto positive, a giudicare dai commenti apparsi sui social media, che descrivono il film come "brutalmente audace", lodando la performance di Ralph Fiennes. Da quanto anticipato dal trailer di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, il film in uscita il 15 gennaio con Eagle Pictures si riallaccia agli eventi del capitolo precedente, focalizzandosi sugli umani sopravvissuti .