11enne sbatte con moto | precipata per 4m

Un ragazzino di 11 anni è stato coinvolto in un incidente in un centro commerciale di Miano, Napoli, e si trova attualmente in prognosi riservata all'Ospedale Santobono. L'incidente, avvenuto il 22 ottobre, ha visto il giovane precipitare da circa quattro metri dopo aver sbattuto con la moto. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto.

22.10 Un ragazzino di 11 anni è ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale Santobono di Napoli dopo un incidente avvenuto in un centro commerciale di Miano, alla periferia Nord di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei Carabineri, l'11enne era a bordo di una piccola moto da cross al secondo piano del parcheggio della struttura quando è andato a battere contro il parapetto. Dopo l'urto il ragazzino è precipitato per 4 metri finendo sulla rampa al piano inferiore. E' grave, in terapia intensiva per una lesione all'addome.

