Napoli 11enne si schianta con la moto da minicross e precipita per 4 metri | prognosi riservata

Da fanpage.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una moto da minicross nel centro commerciale

L'incidente nel pomeriggio di oggi, 17 gennaio, nel centro commerciale "La birreria" di Miano, periferia Nord di Napoli; il ragazzino ricoverato al Santobono. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Lanciano monopattino da 7 metri, donna colpita alla testa a Napoli: in prognosi riservata

Leggi anche: Precipita con il parapendio da 150 metri di altezza e si schianta in mare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

napoli 11enne schianta motoNapoli, 11enne si schianta con la moto da minicross e precipita per 4 metri: prognosi riservata - L'incidente nel pomeriggio di oggi, 17 gennaio, nel centro commerciale "La birreria" di Miano, periferia Nord di Napoli; il ragazzino ricoverato ... fanpage.it

napoli 11enne schianta motoParcheggio del Centro Commerciale, 11enne precipita nel vuoto da 4metri - il bambino era a bordo di un LEM, piccola moto da cross con motore a scoppio ... napolitoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.