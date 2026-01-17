Napoli 11enne si schianta con la moto da minicross e precipita per 4 metri | prognosi riservata
Un ragazzino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una moto da minicross nel centro commerciale
L'incidente nel pomeriggio di oggi, 17 gennaio, nel centro commerciale "La birreria" di Miano, periferia Nord di Napoli; il ragazzino ricoverato al Santobono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lanciano monopattino da 7 metri, donna colpita alla testa a Napoli: in prognosi riservata
Leggi anche: Precipita con il parapendio da 150 metri di altezza e si schianta in mare
Napoli, 11enne si schianta con la moto da minicross e precipita per 4 metri: prognosi riservata - L'incidente nel pomeriggio di oggi, 17 gennaio, nel centro commerciale "La birreria" di Miano, periferia Nord di Napoli; il ragazzino ricoverato ... fanpage.it
Parcheggio del Centro Commerciale, 11enne precipita nel vuoto da 4metri - il bambino era a bordo di un LEM, piccola moto da cross con motore a scoppio ... napolitoday.it
MUGNANO (NAPOLI), 11ENNE VENDE I SUOI DISEGNI PER IL REGALO DI NATALE ALLA SORELLINA Un gesto semplice e commovente ha scaldato il cuore di Mugnano: Alessio, undicenne del paese, è uscito di casa per vendere libri e disegni davanti a u - facebook.com facebook
Una storia dal sapore natalizio a Mugnano di Napoli.11enne vende libri e disegni per strada “Voglio fare una regalo alla mia sorellina”. E’stato aiutato dai Carabinieri.Voleva far sorridere la sorella di 3 anni in un momento difficile segnato dalla scomparsa pre x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.