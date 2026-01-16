Zelensky dal Fmi nuovi prestiti all’Ucraina

Il presidente Zelensky ha annunciato che il Fondo Monetario Internazionale sta valutando un nuovo programma di prestiti per l’Ucraina, con l’obiettivo di offrire finanziamenti ampliati nel periodo 2026-2029. La discussione si è concentrata sulle misure necessarie per sostenere l’economia ucraina nel lungo termine, garantendo stabilità e sviluppo. Questa iniziativa si inserisce nel quadro degli sforzi internazionali di supporto al paese.

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Durante un incontro con @KGeorgieva, Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale, l’ho ringraziata per l’attenzione rivolta all’Ucraina e per i programmi che contribuiscono a rafforzare la nostra economia e la nostra resilienza. Ciò è particolarmente importante ora, quando gli attacchi russi e il rigido inverno stanno creando serie sfide. L’ho informata degli attacchi russi al nostro settore energetico, a tutte le infrastrutture critiche e agli edifici residenziali. Abbiamo discusso la preparazione di un nuovo programma che fornirà finanziamenti ampliati per il periodo 2026-2029. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

