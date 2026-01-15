Ucraina | Georgieva Fmi incontra Zelensky a Kiev

La direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, è giunta a Kiev per incontrare il presidente Zelensky, il primo ministro Svyrydenko e altri rappresentanti politici. La visita si inserisce nel contesto degli sforzi internazionali di supporto all'Ucraina, con un focus su questioni economiche e finanziarie. L'incontro rappresenta un momento importante per discutere di strategie e collaborazioni future in un periodo di complessità crescente.

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva è arrivata a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro Yulia Svyrydenko e altri funzionari. La visita della Georgieva, la prima dal 2023, arriva in un momento critico, in cui Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore energetico ucraino, a causa dei continui attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche cruciali. Gli ultimi attacchi con droni e missili hanno lasciato circa il 70% di Kiev senza elettricità, mentre i residenti affrontano temperature sotto lo zero.

