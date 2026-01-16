Kenan Yildiz si avvicina al suo miglior risultato in Serie A, evidenziando una progressione costante nelle sue prestazioni. Con numeri in crescita, il giovane talento si prepara a raggiungere un nuovo record personale, confermando il suo importante ruolo nel campionato italiano. La prossima occasione potrebbe essere quella che consolidarà ulteriormente il suo percorso di crescita e affermazione.

Numeri che raccontano una crescita rapida. Kenan Yildiz è a un passo dal suo miglior rendimento in Serie A e può firmare un nuovo primato personale già alla prossima occasione. L’attaccante della Juventus ha 7 gol in 19 presenze nel campionato in corso. Con una rete in più supererebbe il bottino della scorsa stagione, quando si era fermato a 7 centri in 35 partite. Un salto netto in termini di incisività e continuità. Il dato certifica l’impatto del classe 2005 ed è confermato dalle rilevazioni di Opta. Yildiz accelera, la Juve incassa. L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Yildiz a un passo dal record personale in Serie A

