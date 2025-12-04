Ho scelto di non avere figli se avessi potuto donare questa cosa a chi non può averne l’avrei fatto So quanto sia difficile per alcune coppie | così Paola Iezzi

Paola Iezzi, che stasera a Napoli chiuderà il suo percorso per il secondo anno consecutivo come giudice di X Factor 2025, si è confessata al podcast di Gianluca Gazzoli, BSMT. La cantautrice ha toccato un tema molto delicato come quello della maternità e ha confessato di aver scelto di non diventare madre. “Se avessi potuto donare questa cosa a qualcun altro che non lo può fare l’avrei fatto – ha raccontato – perché io ho scelto di non averne. So quanto è difficile per alcune coppie che non riescono ad averne e quanto sia complicato il percorso che porta alcune donne a dover accettare di non poterne avere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho scelto di non avere figli, se avessi potuto donare questa cosa a chi non può averne l’avrei fatto. So quanto sia difficile per alcune coppie”: così Paola Iezzi

