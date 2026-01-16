Voglio dedicarmi a lei sarà un periodo difficile | l’annuncio di Van Basten ha lasciato il suo lavoro in tv

Marco Van Basten ha annunciato di voler interrompere temporaneamente la sua attività in televisione per dedicarsi completamente alla famiglia. L’ex attaccante del Milan, attualmente opinionista per Ziggo Sport, ha scelto di supportare la moglie in un momento difficile, affrontando insieme una malattia. Questa decisione riflette l’importanza della famiglia e il rispetto per le sfide personali.

Marco Van Basten lascia almeno per il momento il suo lavoro in tv. L’ex attaccante del Milan – opinionista per Ziggo Sport – si dedicherà interamente alla moglie, alle prese con una malattia. “Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo”, ha dichiarato Van Basten. L’annuncio dell’interruzione del rapporto di collaborazione con il pallone d’oro olandese è arrivato proprio dall’emittente televisiva: “Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Il canale sportivo lo ha annunciato oggi a nome del popolare analista di calcio ed ex calciatore di punta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

