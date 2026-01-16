VicenzaOro 2026 inaugurato oggi il Salone internazionale del gioiello di Ieg

Oggi è stato inaugurato VicenzaOro 2026, il principale evento internazionale dedicato al settore del gioiello. La fiera, organizzata da Ieg, conferma la sua posizione di leadership nel mercato globale, offrendo un’importante piattaforma di confronto e innovazione. La manifestazione si svolge in un contesto di crescita, grazie ai lavori di ampliamento del quartiere fieristico, volto a sostenere lo sviluppo della filiera del gioiello.

Vicenza, 16 gen. (Adnkronos) - Consolidata leadership internazionale e capacità di accompagnare la filiera del gioiello in una nuova fase, sostenuta da un quartiere fieristico in fase finale di ampliamento. Questo il messaggio lanciato stamane nel corso della cerimonia inaugurale di Vicenzaoro January, il salone internazionale del gioiello di Ieg nel quartiere fieristico vicentino fino a martedì 20. A dare il via alla cerimonia i saluti istituzionali del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani: "Il Veneto è il cuore pulsante dell'eccellenza orafa italiana. Con oltre 1.200 imprese artigiane, il nostro territorio genera il 26% dell'export nazionale del settore.

