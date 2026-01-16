Vicenzaoro 2026?Farsura Ieg | Brand riconosciuto a livello internazionale

Vicenzaoro 2026 si conferma come un evento di rilevanza internazionale, rappresentando un punto di riferimento per il settore orafo. La manifestazione attira a Vicenza circa 1.300 aziende, simbolo dell’intera filiera del gioiello. Il brand Vicenzaoro è riconosciuto a livello globale, sottolineando l’importanza di questa esposizione per il mercato e le aziende del settore.

Vicenza, 16 gen. (Adnkronos) - “Vicenzaoro è un brand riconosciuto a livello internazionale, che richiama a Vicenza 1300 aziende, emblema dell'intera filiera del gioiello. Per gli operatori internazionali è un'occasione per vedere e selezionare i prodotti più idonei ad affrontare le evoluzioni del mercato”. Lo spiega Matteo Farsura, direttore fiere orafe di Italian exhibition group (Ieg), all'inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la fiera dedicata all'eccellenza della filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero. Per Farsura, però, non si tratta solo di business: “Vicenzaoro è anche un'occasione per fare formazione - spiega - Il palinsesto eventi durante i cinque giorni di fiera si sta arricchendo molto e le collaborazioni forti che abbiamo con le associazioni italiane e internazionali hanno dato un output di convegni serrati ogni giorno, dove gli imprenditori possono attingere informazioni da portare nelle proprie aziende, cambiare direzione o modificare qualcosa per affrontare i nuovi mercati”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

