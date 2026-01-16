Vicenza gatto senza padrone | adottato da tutto il paese

A Creazzo, in provincia di Vicenza, un gatto rosso senza padrone, Red, ha trovato una nuova famiglia tra gli abitanti del paese. Dopo aver perso la sua precedente padrona, Red è stato accolto con affetto da tutta la comunità, diventando una presenza amata e riconoscibile. La storia di Red testimonia il valore della solidarietà e dell’attenzione verso gli animali, che trovano nel senso di comunità un importante sostegno.

Dopo aver perso la sua padrona Red, il gatto rosso di Creazzo, è stato adottato da tutto il paese. Coccolato da tutti, il micino è diventato la mascotte del paesino tanto che. Viene invitato anche ai matrimoni degli abitanti.

A Creazzo, in provincia di Vicenza, Red è molto più di un gatto randagio. Dopo aver perso la sua padrona, non è stato lasciato solo: l’intero paese lo ha accolto. Ogni giorno Red fa il suo giro. Passeggia in piazza Roma, si ferma alle poste, dove entra tranquill - facebook.com facebook

