Serie A senza un vero padrone | ecco perché gennaio è il mese in cui può succedere di tutto

La lotta al vertice della Serie A è più aperta che mai, con quattro squadre in corsa per il primo posto. Gennaio si prospetta come un mese cruciale, ricco di sfide e possibili sorprese. 'La Gazzetta dello Sport' analizza i calendari di Inter, Milan, Napoli e Roma, evidenziando come questa fase possa rivoluzionare la classifica.

Che sfida a 4 per il primo posto. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo alle prime quattro della classifica, facendo il punto sui calendari di Inter, Milan, Napoli e Roma. La Serie A senza padroni vive sui flash dei leader. Da 10 anni non si andava così piano. Campionato senza un padrone: in vetta 7 squadre in 5 punti ma lo spettacolo non abita qui - Il Bologna ha fallito l'aggancio al secondo posto, a un punto dalla coppia capolista, ma e comunque a un passo dalla cima della classifica come il Como.

CINQUE ITALIANE IN CHAMPIONS: SOGNO O VERO OBIETTIVO Dopo che la Serie A nell’annata 2023-24 era riuscita a guadagnare una quinta squadra in Champions League, non è riuscita... x.com

Il sesto turno del campionato di serie B è un successo vero: Colleferro battuto, punto di bonus e quinto posto in classifica! #grandiinsieme - facebook.com facebook

