viaggio alla scoperta del liechtenstein

Nel cuore dell’Europa centrale, dove le Alpi disegnano profili maestosi contro il cielo, si nasconde uno dei segreti meglio custoditi del continente. Il Principato del Liechtenstein si estende per appena 160 chilometri quadrati, eppure racchiude in sé una ricchezza di esperienze che potrebbero riempire settimane di scoperte. Tra Vaduz e Schaan, tra vigneti terrazzati e castelli medievali, questo minuscolo stato alpino offre un’immersione totale in una dimensione dove il tempo sembra scorrere diversamente. Camminare per le strade di Vaduz significa attraversare secoli di storia in pochi passi. Le architetture contemporanee si fondono armoniosamente con edifici storici, mentre le Alpi del Reno fanno da scenario a ogni angolo della capitale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

