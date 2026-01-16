Viaggio di gusto a Sarlat-la-Canéda nel Périgord Noir

Scopri il viaggio di gusto a Sarlat-la-Canéda, nel cuore del Périgord Noir. Questa regione del sud-ovest della Francia offre sapori autentici e stagionali, tra specialità locali e prodotti tradizionali. Il paesaggio, caratterizzato da lecci scuri e un sottobosco denso, accompagna un'esperienza culinaria ricca di autenticità e semplicità, ideale per chi desidera immergersi nella cultura gastronomica di questa zona.

Nel sud-ovest della Francia, cambiano i sapori, secondo le stagioni, ma il gusto rimane eccellente.. Nero rassicurante, come l'oscurità dell'abbraccio naturale di lecci scuri e del loro sottobosco fitto e ombroso. Nero fumoso, come le carbonaie che, un tempo, trasformavano il legno in carbone. Nero resistente, come l'ardesia che, ancora oggi, ricopre i tetti di tutte le abitazioni. Centro storico di Sarlat Nero intenso, come i suoi "diamanti", preziosi doni di questa terra senza miniere. Nero umido e passeggero, come le coltri pesanti di pioggia di cui le nubi, qui, non sono mai avare, neanche d'estate.

