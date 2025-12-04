Chi è Senza Colpa - Viaggio nel Noir Italiano | l' intervista a Katiuscia Magliarisi sceneggiatrice del documentario
Evento Speciale della trentacinquesima edizione del Noir in Festival, Chi è Senza Colpa - Viaggio nel Noir Italiano racconta i nostri scrittori di romanzi noir spostandosi dal nord al sud dell'Italia. Abbiamo incontrato la sceneggiatrice Katiuscia Magliarisi e il regista Riccardo Alessandri. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
