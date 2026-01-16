Viabilità dell' ospedale | Ritardo inaccettabile serve un incontro pubblico

Da gennaio sono in corso i lavori per la nuova viabilità dell'ospedale di Pordenone, un intervento ritenuto necessario ma arrivato in ritardo. La lista civica Il Bene Comune ha criticato la gestione dei tempi e la mancanza di comunicazione chiara verso i cittadini, chiedendo un incontro pubblico per approfondire la situazione e favorire un'informazione trasparente sulla futura viabilità.

Sono iniziati il 12 gennaio i lavori per la nuova viabilità attorno al polo ospedaliero di Pordenone, un intervento definito “necessario ma tardivo” dalla lista civica Il Bene Comune, che ha espresso forti critiche sulla gestione dei tempi e sulla mancanza di chiarezza verso i cittadini. Secondo la lista, i lavori arrivano “con un ritardo inspiegabile”, iniziando dopo il trasferimento di reparti cruciali come Medicina e Pronto Soccorso nella nuova struttura. “È difficile credere – scrive Il Bene Comune – che le precedenti amministrazioni non fossero a conoscenza dei nuovi accessi, visto che i cantieri sono aperti da anni”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Le opere saranno suddivise in quattro lotti: la riqualificazione di via Levantina, la nuova viabilità di accesso al pronto soccorso, la viabilità est dell’ospedale e il rinnovo di acquedotto e fognatura - facebook.com facebook