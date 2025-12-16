Viabilità 50 sindaci chiedono un incontro a Marsilio e Sospiri | Serve un fondo unico regionale per le strade

Cinquanta sindaci abruzzesi, tra cui il sindaco di Chieti Diego Ferrara, hanno inviato una richiesta ufficiale a Marco Marsilio e Lorenzo Sospiri, proponendo l’istituzione di un fondo unico regionale per le strade. La proposta nasce dalla necessità di migliorare la viabilità e garantire interventi più efficaci sulla rete stradale della regione.

Cinquanta sindaci abruzzesi, tra cui il primo cittadino di Chieti Diego Ferrara, hanno sottoscritto una richiesta formale rivolta al presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per discutere l’istituzione di un fondo unico regionale per. Chietitoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fondo unico regionale per la viabilità, 50 sindaci chiedono un incontro a Marsilio e Sospiri - Un incontro con il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio per discutere sul fondo unico sulla viabilità ... laquilablog.it

Fondo unico viabilità: 50 sindaci abruzzesi chiedono incontro a Marsilio e Sospiri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.