Carenza di missili negli arsenali ucraini tra promesse mancate e autoesaltazione
Niente Tomahawk e troppi pochi missili di produzione nazionale. Eppure qualche soggetto importante dice che l’Ucraina se la cava da sola, anzi che presto diventerà il produttore missilistico numero 1 in Europa. Ma ora mentre crolla il fronte del Donbass cosa si fa? Promessa mancata. Roman Kostenko, deputato della Verkhovna Rada e segretario della Commissione parlamentare su sicurezza nazionale, difesa e intelligence, ha ricordato come un anno fa Zelensky avesse promesso che nel 2025 sarebbero stati prodotti in Ucraina 3mila missili da crociera. Promessa mancata: i missili non ci sono e i motivi Kostenko dice che li aveva intuiti subito dopo quell’annuncio. 🔗 Leggi su Follow.it
