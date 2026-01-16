Vi giuro che spacco tutto Sono Hulk
Durante un intervento durato cinque ore, dalle 15 alle 20 circa, un individuo ha richiesto l'intervento di sette carabinieri, due poliziotti, altrettanti agenti della municipale e del personale del 118. L'episodio ha coinvolto diversi operatori delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza, intervenuti per gestire una situazione complessa. La vicenda evidenzia l'importanza della collaborazione tra le diverse forze di sicurezza e soccorso per garantire la sicurezza pubblica.
"Per cinque ore, dalle 15 fino alle 20 passate, ha tenuto impegnati 7 carabinieri, due poliziotti, altrettanti agenti della Municipale insieme al 118. Una fase difficile da gestire", racconta il militare dell’Arma ricostruendo quando uno degli imputati, un 26enne nato nel nostro Paese da una famiglia extracomunitaria, difeso dall’avvocato Francesco Paolo Ravenni, aveva fatto il diavolo a quattro a Colle Val d’Elsa. Ora è accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, anche di minacce. "Era in preda ai fumi dell’alcol – dicono i testimoni -, lui beveva molto". Come quel 22 novembre 2022 quando arrivò una telefonata che segnalava una persona in stato confusionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
