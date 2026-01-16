Vi giuro che spacco tutto Sono Hulk

Durante un intervento durato cinque ore, dalle 15 alle 20 circa, un individuo ha richiesto l'intervento di sette carabinieri, due poliziotti, altrettanti agenti della municipale e del personale del 118. L'episodio ha coinvolto diversi operatori delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza, intervenuti per gestire una situazione complessa. La vicenda evidenzia l'importanza della collaborazione tra le diverse forze di sicurezza e soccorso per garantire la sicurezza pubblica.

