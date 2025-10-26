Ma se vi dicessimo che il makeup Bridgerton-core è tutto ciò che vi serve per Halloween?

Se sei ancora in panico da “non ho idea di cosa fare per Halloween” e il carrello Amazon ti guarda con giudizio, rilassati: quest’anno il makeup è il costume. Dimentica sangue finto e lenti a contatto inquietanti — la vibe del 2025 è Bridgerton-core, e Nyx l’ha appena trasformata in una collezione che ti farà sentire come una duchessa con un perfettamente color pastello. Quest’anno per Halloween è in trend il makeup “Bridgerton-core”. La nuova Nyx x Bridgerton Collection è praticamente un viaggio nel tempo con un filtro TikTok sopra: blush setosi, highlighter dorati e eyeliner liquidi che luccicano più dei candelabri di Lady Danbury. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

