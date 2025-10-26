Ma se vi dicessimo che il makeup Bridgerton-core è tutto ciò che vi serve per Halloween?
Se sei ancora in panico da “non ho idea di cosa fare per Halloween” e il carrello Amazon ti guarda con giudizio, rilassati: quest’anno il makeup è il costume. Dimentica sangue finto e lenti a contatto inquietanti — la vibe del 2025 è Bridgerton-core, e Nyx l’ha appena trasformata in una collezione che ti farà sentire come una duchessa con un perfettamente color pastello. Quest’anno per Halloween è in trend il makeup “Bridgerton-core”. La nuova Nyx x Bridgerton Collection è praticamente un viaggio nel tempo con un filtro TikTok sopra: blush setosi, highlighter dorati e eyeliner liquidi che luccicano più dei candelabri di Lady Danbury. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
E se ti dicessimo che esiste un profumo capace di unire luce, femminilità e dolcezza? È il nuovo Chloé Le Parfum: una scia che intreccia fiore d’arancio, rosa e vaniglia. Puoi trovarlo nelle profumerie Naïma e su naima.it #naïma - facebook.com Vai su Facebook
Bridgerton, il “Regency core”. Follia collettiva - Quale migliore occasione di fantasticare frugando nel passato tra buone maniere, carnet di ballo e abiti traboccanti di ... Lo riporta lanazione.it
Exclusive: Bridgerton makeup artist reveals on-set 'challenge' amid 12-hour filming days - When it comes to the standout features of Netflix's Bridgerton, the iconic nature of the cast (Nicola Coughlan, Simone Ashley, Jonathan Bailey, we're looking at you) and the phenomenal hair and makeup ... Riporta hellomagazine.com
Regency-core: così Bridgerton influenza le collezioni di moda - Quando una serie TV diventa popolare influenza non solo il mondo del cinema e delle piattaforme di streaming ma anche quello della moda. Riporta donnamoderna.com