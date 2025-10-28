Spazio ai giovani talenti della moda

Tempo di Fashion Graduate Italia: torna oggi (fino a giovedì) la prima fashion week aperta alla città dedicata alla creatività dei talenti della moda di domani. La manifestazione - giunta all’undicesima edizione - è organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore, hub che riunisce istituzioni e accademie italiane d’eccellenza, ed è patrocinata da Regione Lombardia e dal Comune di Milano. Tema guida di quest’anno: “ Bridging Tribes, Building Dreams “, ovvero un invito a celebrare l’incontro tra identità, culture e visioni, esplorando la capacità della moda nel creare connessioni e nuove possibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spazio ai giovani talenti della moda

