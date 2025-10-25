Chi sono gli ex di Martina Stella dal padre della prima figlia a Valentino Rossi e Lapo Elkann

Martina Stella ha avuto diverse relazioni importanti, tra cui quelle con l’ex Primo Reggiani, con cui è stata fidanzata dal 2008 al 2011, e con il suo ex marito, il procuratore calcistico Andrea Manfredonia, sposato nel 2016 e dal quale si è separata. Ha avuto anche altre relazioni note con Valentino Rossi e Lapo Elkann, e una relazione dal 2011 al 2014 con Gabriele Gregorini, padre della sua primogenita. « Era una storiella tra adolescenti, ancora me lo chiedete? » dice a proposito del motociclista Rossi, oggi legato a Francesca Sofia Novello e papà di una bimba, Giulietta. Su Lapo, invece, Martina puntualizza che « A lui sono rimasta legata, c’è affetto, ma anche lì, ero giovanissima ». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Martina Stella, dal padre della prima figlia a Valentino Rossi e Lapo Elkann

