Che magia! Parigi val bene un Natale

Che magia! Parigi si svela in tutta la sua bellezza, pronta ad accoglierti in un’atmosfera natalizia unica. Dopo un piacevole viaggio sul TGV della SNCF partito da Milano, l’arrivo alla Gare de Lyon apre le porte a un mondo di luci, profumi e tradizioni. È il momento di immergersi in questa città incantata, dove ogni angolo racconta una storia e il Natale si vive con intensità.

Dagli Champs-Élysées con le illuminazioni animate che avvolgono i 400 alberi che incorniciano la più bella avenue del pianeta, alimentate anche grazie all'intelligenza artificiale.

“Parigi val bene una messa: Meloni avverte Salvini e Tajani, gli italiani vogliono la pace (in casa)” - Alla vigilia del vertice di Parigi, dove i Paesi volenterosi parleranno di pace e di difesa europea, Giorgia Meloni alza la voce e vuole subito un incontro con Matteo Salvini e Antonio Taiani (oltre ... blitzquotidiano.it

La magia di Parigi incontra il Conservatorio di Torino, ospite al Collège des Bernardins con una produzione di musica barocca di ampio respiro insieme con i Conservatori di Cuneo, Novara e Alessandria. Ecco alcune immagini dei concerti del 15 e 16 dice x.com

PARTENZA CONFERMA EPIFANIA A PARIGI Annecy – Parigi – Lione Dal 2 al 6 Gennaio 2026 Un viaggio affascinante tra romanticismo, storia e atmosfera natalizia Dalla magia di Annecy, alla grandeur di Parigi, fino all’eleganza di Lione. 5 - facebook.com facebook

