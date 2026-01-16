Usa terremoto in Oregon | la scossa di magnitudo 6

Un terremoto di magnitudo 6 ha interessato la costa dell’Oregon, negli Stati Uniti. L’epicentro si è verificato al largo, in una zona lontana dalle aree popolate. Al momento non sono segnalati danni significativi né feriti, e le autorità monitorano la situazione. Questo evento sismico ricorda l’importanza di essere preparati e informati sui comportamenti da adottare in caso di terremoto.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa dell'Oregon negli Stati Uniti. L'epicentro è stato localizzato al largo, lontano dalle zone abitate. L'United States Geological Survey (USGS) ha dichiarato che il sisma ha colpito alle 19:25 ora locale (4.25 in Italia), con epicentro situato a 186 miglia a ovest di Bandon, Oregon, e a circa 261 miglia (circa 420 km) a ovest di Salem, a una profondità di 4,4 miglia (circa 7 km). Poche le segnalazioni della scossa, il che suggerisce che il terremoto potrebbe non essere stato avvertito in modo diffuso in tutta la regione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Terremoto, trema la terra! Scossa di magnitudo 6 Leggi anche: Terremoto, scossa di magnitudo 5.8. Torna la paura La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Usa, terremoto in Oregon: la scossa di magnitudo 6; Terremoto in Oregon di magnitudo 5.8, l'epicentro a Port Orford: gente in strada; USA, forte terremoto al largo della costa occidentale USA | DATI e MAPPE; Prostata, svelata la rotta segreta delle infezioni: la scoperta rivoluzionaria. Pauroso terremoto all’alba: il sisma di magnitudo 6.2 - 2, è stato registrato sulle coste dell’Oregon, negli USA. zoom24.it

ALLERTA NEL PACIFICO: L'Anello di Fuoco è in attività straordinaria

[DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 5.9 ore 04:25 IT del 16-01-2026 a Off coast of Oregon, United States [Sea: United States] Prof= 21.5 Km #INGV_44957192 x.com

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata stanotte nelle Marche, tra le province di Macerata e di Fermo. #ANSA facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.