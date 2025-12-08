Terremoto scossa di magnitudo 5.8 Torna la paura

Continua a muoversi il cuore profondo dell’ Alaska, in una sequenza di eventi sismici che negli ultimi giorni sta ridisegnando le mappe del rischio nel Nord America. L’ultima scossa, una magnitudo 5,8 registrata alle 17:56 ora locale, ha colpito a 93 chilometri a nord di Yakutat, con epicentro appena oltre il confine, in territorio canadese: un dato che conferma come l’intera regione sia attraversata da un fronte di instabilità che si estende ben oltre i soli confini statunitensi. La terra ha tremato con una profondità di appena 9,6 chilometri, una condizione che secondo gli esperti dell’USGS rende la percezione del terremoto particolarmente intensa per le comunità più vicine al punto di rottura, amplificando vibrazioni e rumori anche in assenza di una magnitudo estrema. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

