Uomini e Donne 2025 chi è Jessica | età cognome origini lavoro Instagram

Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne troviamo anche lei, Jessica, nell’edizione 20252026. La giovane donna, con la frangetta e i lunghi capelli rossi e lisci si è presentata per la prima volta nel dating show di Maria De Filippi a novembre 2025. Ha deciso di proporsi alla redazione del programma di Canale 5 per conoscere un discusso cavaliere, Alessio Pili Stella. La bellissima dama dagli occhi azzurri è rimasta colpita da uno dei volti ormai centrali del parterre del Trono Over. Tra i due, per il momento, la conoscenza sta andando avanti. Ma vediamo insieme cosa sappiamo sul suo conto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Uomini e Donne 2025, chi è Jessica: età, cognome, origini, lavoro, Instagram

