Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne 2025/2026 figura Maria, una presenza recente nel programma di Canale 5. Di età e cognome ancora poco noti, lavora come [professione, se disponibile] e utilizza Instagram per condividere parte della sua vita. Spesso si distingue in studio per i suoi interventi e aggiornamenti sulle sue conoscenze, attirando l’attenzione del pubblico e dei partecipanti.

Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne 20252026 c’è anche Maria. Si tratta un volto nuovo per il pubblico di Canale 5, che la vede spesso al centro studio, dove racconta gli aggiornamenti delle sue conoscenze. In particolare, i telespettatori la vedono interagire con Alessio Pili Stella e altri cavalieri. Impossibile non notare la bellissima dama dai capelli lunghi castani! Ma vediamo ora insieme tutto quello che c’è da sapere su questa new entry del parterre delle donne del dating show di Maria De Filippi. Chi è Maria del Trono Over di UeD: cognome, dove vive, lavoro, Instagram. Leggi anche: Uomini e Donne 2026, chi è Paola (dama): età, cognome, Instagram, lavoro. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Uomini e Donne 2026, chi è la dama Maria: età, cognome, lavoro, Instagram

Leggi anche: Uomini e Donne 2026, chi è Paola (dama): età, cognome, Instagram, lavoro

Leggi anche: Uomini e Donne 2025, chi è la dama Marta: età, cognome, lavoro, Instagram

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Uomini e Donne 2026 chi è Paola dama | età cognome Instagram lavoro; Chi è Mario Lenti cavaliere del trono over di Uomini e Donne e padre della dama Claudia; Donna di 31 anni è stata ferita a coltellate da un uomo in prognosi riservata al San Gerardo di Monza; Uomini e donne Tina è stufa e va via! Momento surreale VIDEO.

Uomini e Donne, anticipazioni 16 gennaio 2026: Flavio sceglie tra Martina e Nicole - Uomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio 2026: oggi dovrebbe iniziare la messa in onda della scelta di Flavio Ubirti. mondotv24.it