Uno minaccia coi coltelli i sanitari l’altro colpisce la porta dell’ospedale | fermati

Nella giornata di ieri, a Lecce e Sanarica, i carabinieri sono intervenuti per calmare due uomini che avevano manifestato comportamenti aggressivi. Il primo episodio si è verificato a Sanarica, dove un individuo ha minacciato i sanitari con un coltello, mentre l’altro ha danneggiato una porta dell’ospedale a Lecce. Interventi tempestivi hanno evitato escalation e garantito la sicurezza pubblica.

