Uno minaccia coi coltelli i sanitari l’altro colpisce la porta dell’ospedale | fermati in due
Nelle ultime ore a Lecce, i carabinieri sono intervenuti in due diversi episodi per calmare due uomini che avevano manifestato comportamenti aggressivi. Uno ha minacciato i sanitari con un coltello, l’altro ha colpito la porta dell’ospedale. Gli interventi sono stati necessari per garantire la sicurezza e riportare la calma nelle strutture coinvolte.
LECCE – Doppio intervento dei carabinieri, nelle scorse ore, per placare due individui che danno in escandescenze. Il primo episodio nella mattinata di ieri, a Sanarica, dove i militari della Sezione radiomobile della compagnia di Maglie si sono attivati a seguito di una richiesta giunta al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
