Uno minaccia coi coltelli i sanitari l’altro colpisce la porta dell’ospedale | fermati in due

Nelle ultime ore a Lecce, i carabinieri sono intervenuti in due diversi episodi per calmare due uomini che avevano manifestato comportamenti aggressivi. Uno ha minacciato i sanitari con un coltello, l’altro ha colpito la porta dell’ospedale. Gli interventi sono stati necessari per garantire la sicurezza e riportare la calma nelle strutture coinvolte.

