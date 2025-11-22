UNIVERSITA' | LUISS L' IA RIVOLUZIONA IL MONDO DELLA PUBBLICITÀ 

Liberoquotidiano.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la comunicazione aziendale e il mondo della pubblicità, superando per impatto gli influencer e i formati immersivi. E' sempre più utilizzata da parte delle imprese italiane per guidare investimenti, generare contenuti personalizzati e ricavare insight predittivi, anche se una parte significativa di loro dichiara di non adottarla in modo strutturato. Sono queste alcune delle indicazioni emerse dalla ricerca "Verso gli Smart media centre. Tecnologia, mercato e organizzazione nell'evoluzione dei Centri Media e dell'ecosistema della comunicazione", condotta dal Centro di Ricerca X. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

