Udinese Inter scatta la squalifica per un giocatore bianconero! Salterà la sfida contro i nerazzurri | ecco di chi si tratta
Durante la prossima partita tra Udinese e Inter, un giocatore della squadra udinese non sarà presente a causa di una squalifica. Dopo un’ammonizione, il giocatore bianconero ha ricevuto la diffida e dovrà osservare il turno di stop. Ecco i dettagli sulla sanzione e sul giocatore coinvolto.
Inter News 24 Udinese Inter, un importante giocatore bianconero viene ammonito e scatta la diffida: salterà la sfida contro i nerazzurri. Il match di campionato tra Udinese e Pisa porta con sé una notizia pesantissima per il tecnico bianconero in vista del prossimo impegno stagionale. Nicolò Zaniolo, uno degli elementi più dinamici della formazione friulana, è stato infatti sanzionato con un cartellino giallo dal direttore di gara nel corso della gara. Un provvedimento che, data la sua precedente situazione di diffida, farà scattare automaticamente il turno di stop forzato da parte del Giudice Sportivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Udinese, Zaniolo lascia il campo dolorante: fasciatura al ginocchio e condizioni da valutare.
Zaniolo ammonito contro il Pisa, era diffidato: salterà Udinese-Inter per squalifica - Zaniolo è stato ammonito nel corso del secondo tempo per una gomitata rifilata a Canestrelli e non ci sarà contro l'Inter ... msn.com
Udinese, Okoye torna in porta: dalle voci di mercato sull'Inter alla squalifica scontata - La Gazzetta dello Sport scrive che il portiere nigeriano di origine tedesca (classe 1999) può giocare titolare nel ... calciomercato.com
Inter–Lecce, settore ospiti 9€ Inter–Pisa, settore ospiti 9€ Udinese–Inter, settore ospiti 60€ Lega Serie A, quando pensate di intervenire seriamente e fissare un tetto massimo per i biglietti dei settori ospiti Differenze del genere sono ingiustificabili e penalizza - facebook.com facebook
#Inter, prove di fuga con il 2-0 a #Parma. L’ #Udinese vince a #Torino, 2-2 tra #Lazio e #Fiorentina x.com
