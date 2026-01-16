Ucraina popolazione al freddo Delegazione Kiev a Washington
L’Ucraina sta vivendo un inverno difficile, con molte abitazioni senza riscaldamento a causa dei ripetuti attacchi russi. La popolazione si trova ad affrontare temperature molto basse, che scendono fino a -20°C durante le notti. Nel frattempo, una delegazione di Kiev si trova a Washington, in un momento di particolare tensione e attenzione internazionale sugli sviluppi della situazione nel paese.
L’Ucraina affronta un inverno particolarmente rigido. A causa dei continui attacchi russi, moltissime abitazioni sono senza riscaldamento, con temperature notturne che raggiungono i meno 20 gradi. Il presidente Zelensky continua le trattative: una delegazione di Kiev è in volo verso Washington. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, popolazione al freddo. Delegazione Kiev a Washington
