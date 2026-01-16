Ubriaco e violento in mezzo alla strada reagisce ai carabinieri e ai sanitari del 118

Nella serata di giovedì 15, i carabinieri di Comacchio sono intervenuti a Porto Garibaldi per un uomo in evidente stato di alterazione. L'individuo, ubriaco e violento, ha reagito alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, creando una situazione di tensione in pubblico. L’intervento ha consentito di gestire la situazione e di garantire la sicurezza dei presenti.

Il genio del giorno, il ragazzo ubriaco che si è addormentato in macchina in mezzo alla strada - Grain, in Francia, un ragazzo di 24 anni si è addormentato all'interno della sua auto in mezzo alla strada. blitzquotidiano.it Denunciato un ubriaco, dormiva in auto in mezzo alla strada - Sono ben 26 le sanzioni amministrative elevate lo scorso fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, per delle violazioni alle prescrizioni imposte dall'ultimo Dpcm. ilrestodelcarlino.it Nudo in mezzo alla strada di notte, 46enne ubriaco finisce in ospedale - Completamente ubriaco, intorno alle 6 del mattino l'uomo ha improvvisato uno spogliarello in via Mandolossa, gettando un po' ovunque i suoi vestiti. ilgiorno.it Como, ubriaco e violento nei confronti di un senzatetto e del suo cane, li aggredisce con sassi e bastone, denunciato dalla Polizia di Stato di Como.

