Caccamo due ubriachi aggrediscono carabinieri e sanitari del 118 | arrestati

A Caccamo, due persone sotto l’effetto di alcol si sono scagliate contro carabinieri e sanitari del 118, causando danni e ferendo alcuni operatori. Gli uomini sono stati successivamente arrestati con l’accusa di resistenza, minaccia, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. L’episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti e irresponsabili in situazioni di emergenza.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.