Caccamo due ubriachi aggrediscono carabinieri e sanitari del 118 | arrestati
A Caccamo, due persone sotto l’effetto di alcol si sono scagliate contro carabinieri e sanitari del 118, causando danni e ferendo alcuni operatori. Gli uomini sono stati successivamente arrestati con l’accusa di resistenza, minaccia, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. L’episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti e irresponsabili in situazioni di emergenza.
Resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Con queste accuse i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 55enne di origine russa e un 34enne caccamese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
