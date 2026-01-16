Truffe agli anziani si portano via 30mila euro e i carabinieri li scoprono sul fatto

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Udine mentre tentavano di truffare un’anziana, sottraendole circa 30.000 euro. Si tratta di un uomo di 40 anni di origine campana e di una donna di 38 anni di origini tunisine, colti sul fatto durante l’azione. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare la truffa prima che causasse ulteriori danni.

Colti sul fatto e arrestati mentre mettevano a segno una truffa ai danni di un’anziana. Si tratta di un uomo di 40 anni, di origine campana, e una donna di 38 anni di origini tunisine, scoperti dai carabinieri della Stazione di Udine Est e della Sezione operativa cittadina.L'approccioLa vittima. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Segni. Truffe agli anziani. “Non fidarsi degli sconosciuti e riconoscere i segnali d’allarme”. I Carabinieri ne hanno parlato al Centro Sociale Anziani Leggi anche: Truffe agli anziani, i Carabinieri incontrano i cittadini in Chiesa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Truffe agli anziani con il finto Carabiniere, doppio arresto tra Sardegna e Campania; Truffe ed estorsioni agli anziani: dopo l’arresto ad Alghero finisce in carcere anche il secondo complice; I 103 anni di Amelia, ‘testimonial’ della polizia contro le truffe agli anziani; Poliziotta sventa la truffa a un 93enne. I trasfertisti, l'auto sospetta e la finta perquisizione: arrestati con la refurtiva addosso. Truffe agli anziani, 26enne di Nocera Inferiore condannata a cinque anni - Una 26enne di Nocera Inferiore è stata condannata ieri mattina a cinque anni di reclusione, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, per aver fatto parte di un’associazione a ... agro24.it

Le truffe, dal finto tecnico del gas all’incidente del figlio: le trappole per gli anziani. Tutto ciò che c'è da sapere - Nel barese il numero di truffe agli anziani è tornato a salire in modo significativo e, negli ultimi mesi, carabinieri e polizia hanno registrato una lunga serie di raggiri messi a ... quotidianodipuglia.it

Arrestata a Livorno mentre tenta altra truffa a anziani: era fuggita dopo l’interrogatorio - Arrestata a Livorno in fuga dopo un interrogatorio: stava tentando un’altra truffa a anziana. gonews.it

TRUFFE AGLI ANZIANI: CARABINIERI IN CAMPO PER FERMARLE | 19/12/2025

AVVISO IMPORTANTE ALLA CITTADINANZA ATTENZIONE TRUFFE AGLI ANZIANI Allerta truffe nei confronti di persone anziane o fragili. L’Amministrazione Comunale desidera informare la popolazione di recenti segnalazioni di casi di truffa segnalati nel - facebook.com facebook

PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI, COMITATO PROVINCIALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA APPROVA 4^ EDIZIONE PROGETTO “NON DA SOLI” DEL COMUNE DI POTENZA: REPORT E FOTO x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.