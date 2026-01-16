Trek della memoria

In occasione della Giornata della Memoria, si svolgerà un urban trek a Roma dedicato ai luoghi legati alla Seconda Guerra Mondiale. L’itinerario permetterà di conoscere e riflettere sugli eventi storici attraverso un percorso a piedi nei principali punti della città coinvolti in quel periodo. Un’occasione per approfondire la memoria storica in modo semplice e rispettoso, riscoprendo il patrimonio storico di Roma.

Partendo da Porta San Paolo, scenario di una grande battaglia all’indomani dell’armistizio, si potrà ammirare il commovente cimitero di guerra anglo-americano, il Ghetto Ebraico, il Roseto comunale (ex cimitero ebraico), fino ad arrivare a Via Rasella, luogo dell’attentato che sfociò nella strage delle Fosse Ardeatine. Infine ci dirigeremo a Via Tasso che durante l’occupazione fu sede della famigerata polizia nazista. Questo percorso, che non presenta alcuna difficoltà ed è quindi adatto a tutti, ci farà riscoprire i mesi bui dell’occupazione tedesca, ma anche atti di eroismo dei nostri concittadini e la storia della Comunità Ebraica Romana, così indissolubilmente legata agli eventi della nostra città. 🔗 Leggi su Romatoday.it

