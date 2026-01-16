Travolto mentre va a scuola 14enne muore nel Torinese

Un ragazzo di 14 anni è deceduto questa mattina a San Sebastiano Po, nel Torinese, dopo essere stato investito da un’auto mentre si dirigeva verso la fermata dell’autobus. L’incidente si è verificato in circostanze che sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità. La comunità e le autorità locali sono profondamente colpite da questa tragedia.

Subito dopo l'incidente era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale a Torino, dove è deceduto nel tardo pomeriggio nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Travolto da un’auto mentre va a prendere lo scuola bus nel Torinese: 14enne sfonda parabrezza, è gravissimo - est di Torino, uno studente di 14 anni è stato travolto da un’auto mentre si recava a piedi alla fermata dell’autobus lungo la provinciale 590. fanpage.it

Quattordicenne travolto mentre andava alla fermata del bus: morto in ospedale - I medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico m ... altoadige.it

++ Investito 14enne mentre va a scuola: è grave al San Giovanni Bosco ++ Grave incidente all’alba sulla provinciale 590 in Val Cerrina. Un ragazzo di 14 anni, residente a San Sebastiano da Po, è stato travolto da una Mercedes Classe E mentre si recava a pi - facebook.com facebook

