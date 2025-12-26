L' anziano travolto e ucciso a Natale da un' auto pirata Si è costituita una 21enne | l' incidente è avvenuto nel Torinese
Si è consegnata ai carabinieri una giovane che nella notte di Natale aveva investito e ucciso un uomo di 75 anni a Leini, nel Torinese, senza fermarsi per prestare soccorso. Si tratta di una ventunenne residente a Volpiano (Torino) che è stata denunciata. L’anziano era stato travolto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi e trascinato per oltre venti metri. L’uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
