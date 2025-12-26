Si è consegnata ai carabinieri una giovane che nella notte di Natale aveva investito e ucciso un uomo di 75 anni a Leini, nel Torinese, senza fermarsi per prestare soccorso. Si tratta di una ventunenne residente a Volpiano (Torino) che è stata denunciata. L’anziano era stato travolto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi e trascinato per oltre venti metri. L’uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'anziano travolto e ucciso a Natale da un'auto pirata. Si è costituita una 21enne: l'incidente è avvenuto nel Torinese

Leggi anche: Anziano travolto e ucciso da un'auto e trascinato per 30 metri sull'asfalto: è caccia al pirata della strada nel Torinese

Leggi anche: Incidenti mortali nel giorno di Natale: tre vittime. Caccia all’auto pirata che ha ucciso un anziano nel Torinese

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Anziano travolto e ucciso la notte di Natale. Si cerca il conducente; Incidenti mortali nel giorno di Natale: tre vittime. Caccia all’auto pirata che ha ucciso un anziano nel Torinese; Ucciso da un pirata della strada mentre si reca alla Messa di mezzanotte di Natale; Travolto e ucciso dopo la messa di mezzanotte: caccia al pirata della strada a Leini.

Anziano travolto a Natale da un'auto pirata, si costituisce una 21enne - Si è consegnata ai carabinieri una giovane che nella notte di Natale aveva investito e ucciso un uomo di 75 anni a Leini, nel Torinese, senza fermarsi per prestare soccorso. ansa.it