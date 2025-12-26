West Ham–Fulham | preview news e probabili formazioni Hammers in crisi Cottagers a caccia del tris

Il Fulham chiude il 2025 con la trasferta al London Stadium contro un West Ham in piena difficoltà. La gara di Premier League mette di fronte due squadre con umori opposti: i Cottagers cercano la terza vittoria consecutiva in campionato (cosa che non riesce da tempo), mentre gli Hammers hanno bisogno urgente di punti per provare a uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. West Ham: classifica pesante e sei gare senza vittoria. A metà stagione, il West Ham vive una delle annate più complicate degli ultimi anni: la squadra è nei bassifondi e la distanza dalla salvezza non è banale. Dopo aver buttato via un vantaggio in una sconfitta rocambolesca contro l’Aston Villa, è arrivato anche il ko netto con il Manchester City: una partita in cui i londinesi sono sembrati lontani, per intensità e qualità, dagli standard necessari per risalire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

