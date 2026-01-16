Torriglia la compagna lo vuole lasciare e lui le brucia l' auto cinquantenne arrestato dopo un anno

A Torriglia, un uomo di cinquant'anni è stato arrestato dopo aver incendiato l'auto della compagna, che intendeva lasciarlo. L'episodio, avvenuto circa un anno fa, è stato scoperto grazie alle intercettazioni telefoniche, che hanno rivelato il piano dell'uomo, che aveva coinvolto anche un'amica. L'arresto si inserisce in un'indagine che ha portato alla luce comportamenti estremi legati a questioni di relazione e gelosia.

Era già in carcere per maltrattamenti ma è stato arrestato nuovamente dai carabinieri perché ritenuto colpevole di aver incendiato per vendetta l'auto della ex compagna. Quella notte, era il 25 gennaio del 2025, i vigili del fuoco e i carabinieri erano intervenuti per due macchine e un mezzo agricolo in fiamme nel giardino di un'abitazione di Torriglia. Grazie alle indagini si è scoperto che il rogo era stato provocato da due molotov e che lanciarle era stato l'ex compagno della donna che in quel momento era in casa. È emerso inoltre che l'uomo non aveva agito da solo: con lui c'era anche una donna, sottoposta anche lei a misura cautelare con l'accusa di incendio aggravato e porto illegale di bottiglie incendiarie "molotov". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

