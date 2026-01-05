Epifania al via il Carnevale di Ivrea | il programma completo dal suono dei Pifferi alla Battaglia delle Arance

Il Carnevale di Ivrea prende il via con l’Epifania, un evento tradizionale che segna l’inizio delle celebrazioni. Dal suono dei Pifferi alla Battaglia delle Arance, il programma comprende momenti storici e folkloristici che animano la città. Questo articolo offre una panoramica dettagliata delle attività previste, per conoscere le tappe principali di questa festa autentica e ricca di storia.

C'è un momento preciso in cui l'aria di Ivrea cambia: succede ogni 6 gennaio, quando il freddo del giorno dell'Epifania viene squarciato dal suono dei Pifferi, dal rullo dei tamburi e dal primo, solenne annuncio della festa. Domani, martedì, la città smette i panni della quotidianità per.

