HBO Max arriva in Italia | come abbonarsi e quali sono i prezzi
Il 13 gennaio 2026 segna il debutto di HBO Max in Italia, offrendo agli utenti un nuovo servizio di streaming con un’ampia gamma di contenuti. In questa guida, spiegheremo come abbonarsi, i passaggi necessari e i prezzi aggiornati. Una risorsa utile per chi desidera conoscere le modalità di accesso e le tariffe di HBO Max nel nostro Paese.
Oggi, 13 gennaio 2026, segna una data storica per lo streaming nel nostro Paese: HBO Max Italia è ufficialmente realtà. Dopo anni di accordi di licenza esclusiva che hanno legato i contenuti Warner Bros. Discovery ad altri player satellitari (in primis Sky), la piattaforma sbarca direttamente nelle case degli italiani come servizio stand-alone. Non è più necessario attendere mesi per vedere le serie più acclamate in contemporanea con gli USA: ora, con pochi clic, l’intero universo HBO, DC e Warner Bros è a portata di mano. In questa guida dettagliata, esploreremo come effettuare l’iscrizione utilizzando il link diretto ufficiale, quali sono i prezzi dei nuovi piani tariffari e cosa offre il catalogo di lancio. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
