The Rip - Soldi sporchi ci ricorda che Matt Damon e Ben Affleck amano il cinema e chi lo fa

Matt Damon e Ben Affleck si conoscono da quando erano bambini, lavorano insieme da più di trent'anni, hanno vinto insieme un Oscar, quello del 1998 per la Migliore sceneggiatura originale di Will Hunting – Genio Ribelle quando avevano 27 anni uno (Damon) e 26 l'altro (Affleck) e nell'ultimo periodo sembrano aver preso gusto a collaborare non solo dietro alla macchina da prsa, ma anche davanti. Questo The Rip, disponibile in esclusiva streaming su Netflix dal 16 gennaio, è difatti il terzo lungometraggio dove compaiono insieme sulla scena dopo The Last Duel di Ridley Scott e Air – La storia del grande salto dove abbiamo trovato Ben Affleck nel doppio ruolo di regista e attore – nel film interpreta il cofondatore e presidente della Nike Phil Knight – e Matt Damon in quelli di Sonny Vaccaro, il Re Mida del marketing Nike che ebbe l'intuizione a mettere sotto contratto con la compagnia uno sportivo che, nel 1984, era mediamente sconosciuto il cui nome, probabilmente, potrebbe suonarvi familiare: Michael Jordan. 🔗 Leggi su Today.it

